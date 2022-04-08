ЄС таки вирішив запровадити вугільне ембарго і транспортну блокаду для РФ
П'ятий пакет санкцій проти РФ вдалося затвердити з другої спроби
До теми
ЄС з другої спроби таки ухвалив нові санкції проти Росії. Після того, як 6 квітня посли країн Євросоюзу на зустрічі не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії і перенесли засідання, його таки погодили наступного дня. Йдеться зокрема про вугільне ембарго, яке запрацює з серпня, а також транспортну блокаду для РФ.
«Євросоюз погодився заблокувати активи низки російських банків, запровадити ембарго на поставки зброї в РФ та заборонити експорт низки товарів до країни-агресора. Останній оцінюється у 10 млрд євро і включатиме, зокрема, високотехнологічні товари», – повідомляє «Економічна правда» з посиланням на французьке головування у Раді ЄС.
Щодо вугільного ембарго, як і очікувалося, країни погодилися запровадити його, але дата наразі невідома. Раніше ЄС планував відтермінувати початок його дії аж на серпень.
«Економічна правда» повідомляє, що всього пакет складається з шести частин:
- з серпня 2022 року заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять із Росії або експортуються з РФ. Зараз імпорт вугілля в ЄС становить 8 млрд євро на рік. Нагадаємо, що вугілля – це найменша частина енергетичного імпорту ЄС з РФ. При цьому низка країн, зокрема Німеччина, блокують рішення щодо газового та нафтового ембарго.
- Заборона надавати доступ до портів ЄС суднам, які зареєстровані під прапором Росії. Виключення – сільськогосподарська та харчова продукція, гуманітарна допомога та енергетика.
- Заборона роботи російських та білоруських автотранспортних операторів, що заблокує російські вантажні перевезення автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом. Виключення: фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, вантажі в гуманітарних цілях.
- Подальші заборони на експорт, спрямовані на реактивне паливо та інші товари, такі як квантові комп’ютери та високотехнологічні напівпровідники, високоякісна електроніка, програмне забезпечення, чутливі машини та транспортне обладнання.
- Також запроваджуються нові заборони на імпорт таких продуктів, як деревина, цемент, добрива, морепродукти та алкоголь. Узгоджені заборони на експорт та імпорт оцінюються у 10 млрд євро та 5,5 млрд євро відповідно.
Також передбачені й заходи для усунення лазівок зі вже запроваджених санкцій. Наприклад, заборона на участь російських компаній у державних закупівлях у країнах-членах ЄС, виключення будь-якої фінансової підтримки російським державним органам. Розширена заборона на депозити в крипто-гаманці, а також на продаж банкнот і цінних паперів, що переказуються в будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС до Росії та Білорусі, або будь-якій фізичній чи юридичній особі в цих країнах.
Крім того, ЄС наклав санкції на компанії, чиї продукти чи технології відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, чиновників Кремля, пропагандистів, а також членів сімей осіб, які вже потрапили під санкції ЄС.
Щодо банків, санкції накладено на чотири ключові російські банки, які представляють 23% ринку в російському банківському секторі. Після скасування для них доступу до системи SWIFT ці банки тепер підлягають заморожуванню активів, і таким чином будуть повністю відрізані від ринків ЄС.
Нагадаємо, після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі, Євросоюз заявив, що повинен посилити санкції проти РФ у вигляді п’ятого пакету обмежувальних заходів. 6 квітня під час зустрічі посли країн Євросоюзу не змогли ухвалити рішення та перенесли зустріч.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.