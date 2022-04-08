ЄС з другої спроби таки ухвалив нові санкції проти Росії. Після того, як 6 квітня посли країн Євросоюзу на зустрічі не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії і перенесли засідання, його таки погодили наступного дня. Йдеться зокрема про вугільне ембарго, яке запрацює з серпня, а також транспортну блокаду для РФ.

«Євросоюз погодився заблокувати активи низки російських банків, запровадити ембарго на поставки зброї в РФ та заборонити експорт низки товарів до країни-агресора. Останній оцінюється у 10 млрд євро і включатиме, зокрема, високотехнологічні товари», – повідомляє «Економічна правда» з посиланням на французьке головування у Раді ЄС.

Щодо вугільного ембарго, як і очікувалося, країни погодилися запровадити його, але дата наразі невідома. Раніше ЄС планував відтермінувати початок його дії аж на серпень.

«Економічна правда» повідомляє, що всього пакет складається з шести частин :

з серпня 2022 року заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять із Росії або експортуються з РФ . Зараз імпорт вугілля в ЄС становить 8 млрд євро на рік. Нагадаємо, що вугілля – це найменша частина енергетичного імпорту ЄС з РФ. При цьому низка країн, зокрема Німеччина, блокують рішення щодо газового та нафтового ембарго.

. Зараз імпорт вугілля в ЄС становить 8 млрд євро на рік. Нагадаємо, що вугілля – це найменша частина енергетичного імпорту ЄС з РФ. При цьому низка країн, зокрема Німеччина, блокують рішення щодо газового та нафтового ембарго. Заборона надавати доступ до портів ЄС суднам, які зареєстровані під прапором Росії. Виключення – сільськогосподарська та харчова продукція, гуманітарна допомога та енергетика.

Виключення – сільськогосподарська та харчова продукція, гуманітарна допомога та енергетика. Заборона роботи російських та білоруських автотранспортних операторів , що заблокує російські вантажні перевезення автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом. Виключення: фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, вантажі в гуманітарних цілях.

, що заблокує російські вантажні перевезення автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом. Виключення: фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, вантажі в гуманітарних цілях. Подальші заборони на експорт , спрямовані на реактивне паливо та інші товари, такі як квантові комп’ютери та високотехнологічні напівпровідники, високоякісна електроніка, програмне забезпечення, чутливі машини та транспортне обладнання.

, спрямовані на реактивне паливо та інші товари, такі як квантові комп’ютери та високотехнологічні напівпровідники, високоякісна електроніка, програмне забезпечення, чутливі машини та транспортне обладнання. Також запроваджуються нові заборони на імпорт таких продуктів, як деревина, цемент, добрива, морепродукти та алкоголь. Узгоджені заборони на експорт та імпорт оцінюються у 10 млрд євро та 5,5 млрд євро відповідно.

Також передбачені й заходи для усунення лазівок зі вже запроваджених санкцій. Наприклад, заборона на участь російських компаній у державних закупівлях у країнах-членах ЄС, виключення будь-якої фінансової підтримки російським державним органам. Розширена заборона на депозити в крипто-гаманці, а також на продаж банкнот і цінних паперів, що переказуються в будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС до Росії та Білорусі, або будь-якій фізичній чи юридичній особі в цих країнах.

Крім того, ЄС наклав санкції на компанії, чиї продукти чи технології відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, чиновників Кремля, пропагандистів, а також членів сімей осіб, які вже потрапили під санкції ЄС.

Щодо банків, санкції накладено на чотири ключові російські банки, які представляють 23% ринку в російському банківському секторі. Після скасування для них доступу до системи SWIFT ці банки тепер підлягають заморожуванню активів, і таким чином будуть повністю відрізані від ринків ЄС.

Нагадаємо, після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі, Євросоюз заявив, що повинен посилити санкції проти РФ у вигляді п’ятого пакету обмежувальних заходів. 6 квітня під час зустрічі посли країн Євросоюзу не змогли ухвалити рішення та перенесли зустріч.