Європейський Союз повідомив про п’ятий пакет санкцій проти Росії після злочинів у Бучі. Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, до пакету санкцій увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма найбільшими російськими банками. Про це повідомляє «Економічна правда»,

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі, блок повинен посилити санкції проти РФ у вигляді п’ятого пакету обмежувальних заходів. Попри всі заклики, ЄС так і не спромоглася ані на відключення більшої частини російських банків від SWIFT, ані на нафтогазове ембарго проти країни-агресора.

Новий пакет санкцій включає, заборону імпорту російського вугілля, що коштуватиме Росії 4 млрд доларів щороку. Також запроваджуєють заборону транзакцій з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде й ВТБ банк. Разом вони становлять 23% російського ринку.

ЄС також запроваджує заборону російським суднам та операторам заходити у порти країн блоку. Але тут є чималий перелік винятків – агропродукція та харчові товари, гуманітарні та енергетичні вантажі. Країни блоку також забороняють роботу російських та білоруських транспортних операторів, що, за словами фон дер Ляєн, позбавить російську промисловість ключових товарів.

Країни розширюють заборону експорту до РФ вартістю 10 млрд євро щороку. До переліку потрапили такі елементи як квантові комп’ютери, високотехнологічні напівпровідники, транспортні складові тощо. Євросоюз відмовляється від імпорту з РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю. Це коштуватиме агресору ще 5,5 млрд євро.

І остання частина санкційного пакету забороняє російським компаніям брати участь у європейських публічних закупівлях та позбавляє російські державні установи фінансової підтримки з боку ЄС.

Голова Єврокомісії зауважила, що блок також запровадить додаткові індивідуальні санкції проти РФ.