Сотні відомих світових компаній перестали працювати в Росії і таким чином показали, що не готові фінансувати державу, яка розпочала війну в Україні. Втім немало великих відомих брендів відмовились виходити з ринку Росії, заявляючи, що не можуть залишити населення РФ без «життєво важливих» товарів та послуг.

ZAXID.NET публікує перелік компаній і популярних брендів, які не покинули російський ринок і повністю або частково продовжують вести бізнес на території країни-агресора.

Компанії, що продовжують вести бізнес в РФ, як і до війни

Aalberts – величезна голландська компанія, яка керує технологічними кластерами на таких ринках: екологічно чисті будівлі, ефективність напівпровідників, стійкий транспорт та промислові ніші. Присутня в 50 країнах світу.

Acer – тайванська компанія з виробництва ноутбуків, ПК, планшетів.

Такі бренди як Asus, Acer, Xiaomi, Huawei досі не припинили діяльність у РФ

Alibaba Group – китайська група компаній, що займаються бізнесом в інтернеті. Alibaba Group має дочірні компанії: онлайн-магазин Alibaba.com , онлайн-магазин роздрібної торгівлі Taobao.com, платформа для онлайн-платежів Alipay, софт для управління компаніями в мережі Alisoft та каталог компаній Yahoo! Koubei.

Align Technology – виробник цифрових 3D-сканерів і прозорих елайнерів Invisalign, які використовуються в ортодонтії.

Asus – відома тайванська компанія, що виробляє ноутбуки, сервери, мережеве обладнання, мобільні телефони, ПК, матринські плати, відеокарти, монітори. Компанія анонсувала припинення роботи в Росії, але так і не пішла з ринку.

Auchan-Retail – французька мережа супермаркетів все ще працює в Росії і отримує з 3,5 лрд доларів доходів з країни-агресора.

Мережа супермаркетів «Ашан» відмовилась покидати ринок РФ

Cersanit – одна з найпопулярніших польських фірм з виробництва керамічних виробів і сантехніки. Продовжує працювати в Росії, у тому числі і на експорт.

Check Point Software – ізраїльська компанія, що працює в сфері IT-безпеки і продовжує допомагати Росії з кібербезпекою (не дуже успішно, як бачимо).

Cloudflare – американська мережа серверів у всьому світі, до якої підключають сайти, щоб збільшити швидкість їх завантаження і захистити від DDoS-атак.

Didi – китайська платформа для мобільності, пропонує послуги поїздки, виклику таксі, водія, автостоянки тощо у всьому світі, у тому числі в РФ.

dōTERRA – відома американська маркетингова компанія, яка продає ефірні олії.

Eutelsat – найбільший оператор за величиною обороту серед операторів супутникового зв'язку в світі. Російські оператори «Космическая связь», «НТВ Плюс» і «Триколор ТВ» використовують супутник Eutelsat.

FM Global – консалитнгова компанія, найбільша у світі приватна виконавча пошукова фірма. Все ще займається пошуком талантів в Росії.

Glencore – швейцарська трейдингова компанія, один з найбільших постачальників сировинних товарів у світі. Glencore володіє значними частками російського капіталу «Роснефти» та інших великих компаній.

Gruma – мексиканська компанія, найбільший у світі виробник кукурудзяного борошна та коржів.

Huawei – одна з найбільших компаній у сфері телекомунікацій. Компанія займається обладнаннями бездротових мереж, базових мереж, мережевих пристроїв, апаратним забезпеченням та смартфонами. Компанія має власну операційну систему Hongmeng. Huawei досі є провідним постачальником телекомунікаційного обладнання в Росії.

Ingka – нідерландська холдингова компанія, що управляє 14 торговими центрами в Росії.

Intermedia – центр комунікацій, ділової електронної пошти, обміну інформацією в інтернеті. Досі працює у Санкт-Петербурзі.

Koch Industries – американська корпорація, що займається виробництвом, торгівлею, інвестиціями, переробкою нафти, штучними волокнами і пластмасами.

Korn Ferry – консалтингова фірма з управління, що спеціалізується на пошуку співробітників на керівні посади. Все ще шукає таких працівників в РФ.

Kronospan – виробляє панелі з деревини, з яких виготовляють підлогу, меблі та будинки з дерев'яними каркасами. Має кілька заводів в Росії, які успішно продовжують працювати.

Lenovo – китайський виробник ПК, ноутбуків, мобільних телефонів та іншої електроніки. Продовжує продавати техніку в РФ.

Leroy Merlin – відома французька компанія, власник торгових мереж, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва.

Manitowoc – американська компанія, що виробляє будівельні крани та стрілові вантажівки. Має невеликий офіс в Росії і отримує близько 5% прибутку з РФ.

Metro – це міжнародна оптова компанія, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів, приватних підприємців – власників закладів роздрібної торгівлі. Досі присутня в Росії, де отримує дохід до 3 млрд доларів.

MOLGroup – угорська нафтогазова компанія, до її складу входять нафтогазові компанії «INA» та «Slovnaft». Досі працює в Росії, де експлуатує родовище Байтуган.

MSI – тайванська компанія, вготовляє материнські плати, відеокарти, а також ноутбуки і ігрові комп'ютери.

Raiffeisen Bank International – австрійська банківська група, досі працює в Росії з чистим доходом у 25 млрд доларів.

Titan International –американська шинна корпорація, що отримує 3% усього свого доходу з Росії.

Tencent – китайська телекомунікаційна компанія, продовжує інвестувати у російську соцмережу VK.

Xiaomi – китайська компанія, що спеціалізується на виробництві смартфонів та інших «розумних пристроїв». Досі займає друге місце у Росії за продажем смартфонів.

Далі працюють в РФ, але «скоротили присутність»

Десятки світових компаній заявили, що перестають інвестувати в Росію, але повністю з ринку не йдуть. Це означає, що вони не відкриватимуть нових магазинів, не розширюватимуть бізнес, не вкладатимуть гроші в рекламу, але продажі не припинять. Ось перелік найвідоміших таких компаній:

Barilla – італійська компанія ,яка виробляє макарони і соуси досі працює в РФ, але не інвестує в рекламу.

Bacardi – виробник алкоголю, цій компанії належить більше 100 алкогольних торгових марок, в тому числі Martini, Bacardi, Dewar's, Baron Otard, Martini Asti.

Bayer – німецька компанія, що виробляє фармацевтичну продукці. Компанія заявила, що трохи скоротила свою присутність в РФ, але насправді прожовує там повноцінно працювати.

Bosch – німецька компанія побутової техніки. Частково зупинила виробництво в РФ, але не повністю.

Colgate-Palmolive – компанія продовжує продавати в РФ «товари для здоров’я та гігієни». Це, зокрема, такі бренди,як Colgate, Palmolive, Mennen, Lady Speed Stick, Softsoap, Protex, Sorriso, Kolynos, Ajax, Axion, Soupline, Suavitel, Fab, а також корм для таварин Hill’s .

Danone – провідна міжнародна компанія з виробництва продуктів харчування, яка продовжує працювати в Росії. Продукція компанії: «Активіа», «Растишка», «Актуаль», «Простоквашино», Actimel, «Живинка», «Данісімо», YoPro, Paw Patrol, Frozen, Avengers, Alpro»

Henkel – німецька компанія, що виробляє миючі засоби, косметику, засоби особистої гігієни. Найбільші бренди компанії: Bref, Brillance, Ceresit, Clin, Fa, Gliss Kur, Loctite, Losk, Makroflex, Moment, Palette, Persil, Perwoll, Pur, Rex, Schauma, Silan, Somat, Taft, Technomelt та Thomsit.

Japan Tobacco – тютюнова компанія, яка працює під такими брендами: Benson & Hedges, Camel, Glamour, LD, Mevius, Winston. Компанія заявила, що зупинила нові інвестиції та не вкладатиме гроші у рекламу в РФ.

Відомі виробники тютютну теж не поспішають покидати російський ринок

Johnson & Johnson – великий виробник косметичних та санітарно-гігієнічних товарів, а також медичного обладнання. Найвідоміші торгові марки компанії: Aveeno, Clean & Clear, Coach, Imodium, Johnson’s Baby, K-Y Jelly, Lactaid, Listerine, ibuprofen, Motrin Children, Neutrogena, Nicoderm, Nicorette, Pediacare, Pediacare Tylenol, Visine. Компанія продовжує повноцінно працювати в РФ.

Kimberly-Clark – американська багатонаціональна корпорація особистої гігієни. Основні торгові марки компанії: Huggies, Kleenex, Kotex, Pull-Ups, Scott, Poise, Depend. Компанія припинила нові інвестиції в РФ, але з ринку виходити відмовилась.

Mondelez – друга найбільша у світі компанія-виробник продуктів харчування відмовився закривати свої заводи у Росії і лише несуттєво скоротив продажі. В українських супермаркетах компанія представлена такими брендами: Milka, «Корона», Oreo, TUC, Belvita, «Ведмедик Барні», «Люкс», Dirol, Halls.

Nestle – найбільший у світі виробник харчових продуктів. Компанія завила, що не продаватиме в РФ частину товарів, як KitKat і Nesquik, але решту продукції продовжить реалізовувати. Найбільші бренди Nestle в Україні: Nescafe, «Торчин», «Мівіна», «Світоч», Nestle (Aero, KitKat, Nuts, Lion Cofee-Mate), NAN, Nestogen, Gerber,Purina, Gourmet, Chow Cat, Darling, Fitness (сніданки), Nestle Docello, L'Oréal.

Philip Morris – американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія нещодавно заявила про намір вийти з російського ринку, скоротила інвестиції та не вкладає гроші в рекламу у РФ. Однак наразі остаточного рішення про вихід з ринку Росії компанія не оголосила. Найпопулярніші торгові марки компанії: Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Bond Street, Lark, Parliament.

Procter & Gamble – американська корпорація з виготовлення і продажу товарів і припинила нові інвестиції в Росії, але з ринку не вийшла. Найвідоміші бренди компанії: Ace, Always, Ariel, Aussie, Balsam Color, Blend-a-med, Camay, Comet, Duracell, Fairy, Gala, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Hugo Boss, Hydrience, Lenor, Max Factor, MaxMara, Mr. Clean, Old Spice, Pampers, Pantene, Safeguard, Shamtu, Tampax, Tide.

Reckitt Benckiser Group – британська транснаціональна компанією споживчих товарів за морозила капіталньі інвестиції, рекламу та спонсорство, але з російського ринку не пішла. Відомі бренди компанії: Clerasil, Air Wick, Collit, Finish, Veet, Calgon, Durex, Tiret, Strepsils, Vanish, Dettol, Evitest.

Unilever – британська компанія, один з світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Компанія заявила, що припиняє експорт та імпорт в Росію, але продовжить виробляти продукцію всередині країни-агресора. Основні бренди компанії: Lipton, «Бесіда», Calvé, Hellmann's, Domestos, Dove, Rexona, Axe, Timotei, Domestos, CLEAR, Cif, Sunsilk.

Whirlpool – американська компанія, що виробляє побутову техніку лише частково обмежила виробництво в Росії.

З повним переліком компаній, які частково скоротили свою присутність, перестали інвестувати в рекламу, але повністю не вийшли з ринку РФ можна ознайомитись на сайті Єльської школи менеджменту, де щодня оновлюються дані.