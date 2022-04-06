Посли країн Євросоюзу на зустрічі в середу не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії, запропонований Єврокомісією у вівторок. Про це пише «Європейська правда».

Деякі країни закликали уточнити деталі пропонованого ембарго на імпорт російського вугілля та заборони швартування російських суден у портах ЄС.

За словами дипломатів, Комісія має вказати, зокрема, чи має заборона поширюватися на існуючі контракти на вугілля чи тільки нові контракти.

Співрозмовник сказав, що деякі країни на чолі з Німеччиною хотіли «чіткіше визначити умови, за яких ЄС має назавжди відрізати себе від постачання російського вугілля». Зустріч послів продовжиться 7 квітня.

Єврокомісія раніше запропонувала тримісячний термін для виходу з чинних контрактів, проте дипломати доручили їй додати до нової пропозиції додаткові деталі, які вони мають обговорити у четвер.

За словами дипломатів, сьогодні особливо приморські країни також порушили питання щодо заборони швартування російських кораблів у портах ЄС.

Також точилася дискусія про заборону російським компаніям брати участь у держзакупівлях у ЄС.