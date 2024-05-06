Вистава Київського академічного драматичного театру на Подолі відбудеться 9 травня в Івано-Франківську

Міська рада Івано-Франківська заплатила за організацію анонсованої як благодійної вистави «Сто тисяч» за мотивами трагікомедії Івана Карпенка-Карого 152 тис. грн. Благодійну виставу до Дня міста анонсував Руслан Марцінків, закликавши зібрати таким чином гроші на дрони для Нацгвардії. На це звернув увагу місцевий сайт Galka.

Вистава Київського академічного драматичного театру на Подолі відбудеться 9 травня в Івано-Франківську. Її анонсували як благодійну – виручені з продажу квитків гроші передадуть на закупівлю дронів полку Національної гвардії.

«До Дня міста у нашому драмтеатрі відбудеться благодійна вистава. 9 травня о 17:00 зіграють легендарну комедію Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч». Збирайте компанію, проведіть гарно час і підсильте воїнів. Запрошення можна придбати за донат у касі драмтеатру чи приймальні ВО “Свобода” (вул. Василіянок, 15, 4 поверх). Початкова сума донату – 200 гривень. За виручені кошти – куплять дрони для нашого полку Національної гвардії», – анонсував виставу на своїй сторінці у Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

При цьому, як вказано на сайті публічних закупівель Prozorro, на проведення вистави для Київського академічного драматичного театру на Подолі з бюджету Івано-Франківської громади виділили 152 тис. грн. Послуги театру включають лише власне показ вистави.

Натомість перевезення декорацій, реквізиту та костюмів із Києва, а також забезпечення технічним персоналом, звукотехнічним та світлотехнічним обладнанням має оплатити департамент культури Івано-Франківської міської ради.

Додамо, що головну роль у виставі за мотивами пʼєси Івана Карпенка-Карого Сто тисяч зіграє народний артист України, актор Богдан Бенюк. Вистава відбудеться у драматичному театрі імені Івана Франка, велика зала якого вміщує до 900 людей. Якщо на виставу продадуть усі квитки по 200 грн, то на закупівлю дронів міська рада міста виручить 180 тис. грн.