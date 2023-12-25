В Національнальному антикорупційному бюро розпочали досудове розслідування за фактом можливого зловживання посадовими особами під час закупівлі медичних меблів. Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду та в листі Львівського територіального управління НАБУ, яке опублікували журналісти видання «Галка».

«19.12.2023 детектив Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Денис Т.М. розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні №52023000000000624, за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами КНП “Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради” під час публічних закупівель медичних меблів в компанії «Протек солюшинз Україна», чим завдано істотну шкоду комунальному підприємству», – сказано у листі.

Львівського територіального управління НАБУ. Джерело: видання «Галки»

8 листопада 2023 року Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» уклало угоду з київською компанією «Протек солюшнз Україна» на постачання медичних меблів. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість закупівлі становить 18,8 млн. Антикорупційне видання NGL.media проаналізувало ціни від виробрників. Та звернули увагу на те, що вартість різних меблів у закупівлі завищена від 40% до 90%. Лише за десятьма позиціями переплата становить понад 4,5 млн грн.

20 листопада 2023 року журналісти «Галки» опублікували листування міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа із заступниками. В одному із повідомлень Руслан Марцінків заборонив тендери на великів суми.

«Прошу заборонити дурнуваті тендери до 15 грудня. Оголошувати на мільйонні суми. Ви як подуріли, зима на носі», – написав Руслан Марцінків. При цьому, не зрозуміло, чому заборона на великі тендери має діяти до 15 грудня.

Додамо, ТОВ «Протек солюшнз Україна» працює з 2009 року та займається гуртовою торгівлею фармацевтичними товарами. Засновником є швейцарська компанія «Протек солюшнз Швейцарія», а кінцеві бенефіціари – кияни Федір Кірпенко та Наталя Тугай. З 2016 року від українських державних та комунальних замовників компанія отримала замовлень на 5,4 млрд грн. За інформацією Clarity Project, більшість замовлень ТОВ «Протек солюшнз Україна» отримало без конкуренції.