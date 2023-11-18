Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» 8 листопада уклало угоду з київською компанією «Протек солюшнз Україна» на постачання медичних меблів. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість закупівлі становить 18,8 млн. Меблі мають поставити до 26 грудня 2033 року. Антикорупційне видання NGL.media повідомляє, що у порівнянні з цінами від виробників вартість різних меблів у закупівлі завищена від 40% до 90%.

Переможцем тендерного аукціону є київське ТОВ «Протек солюшнз Україна», яке було єдиним учасником торгів. На сайті компанії йдеться, що вона є партнером кількох міжнародних виробників медичних меблів. Однак до Івано-Франківська постачатимуть продукцію черкаської компанії «Амед».

Згідно з інформацією NGL.media, угода передбачає передплату на майже на всі різновиди медичних меблів [у договорі є 40 позицій]. За десятьма позиціями переплата склала понад 4,5 млн грн. Зокрема, коридорна банкетка за цінами виробника коштує 13 400 грн, а в угоді йдеться про 18 290 грн. Івано-Франківська міськрада придбає 196 таких банкеток й передплатить 958 440 грн. Медичне ліжко у виробника можна придбати за 31 402 грн. Закупити планують вісім ліжок. Передплата становить 227 320 грн. І підрядник, і відповідальна за закупівлі Центру медичної допомоги Івано-Франківської міськради Людмила Оперук відмовились від коментарів.

ТОВ «Протек солюшнз Україна» працює з 2009 року та займається гуртовою торгівлею фармацевтичними товарами. Засновником є швейцарська компанія «Протек солюшнз Швейцарія», а кінцеві бенефіціари – кияни Федір Кірпенко та Наталя Тугай. З 2016 року від українських державних та комунальних замовників компанія отримала замовлень на 5,4 млрд грн. За інформацією Clarity Project, більшість замовлень ТОВ «Протек солюшнз Україна» отримало без конкуренції.