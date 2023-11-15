Тернопільська міська рада оголосила тендер на закупівлю 1500 FPV-дронів. Очікувана вартість закупівлі – 24 млн грн. Приватні підприємства подавати свої цінові пропозиції та пакети документів можуть до 22 листопада.

Тернопільська міська рада оголосила тендер на закупівлю квадрокоптері в системі Prozorro 14 листопада. Закупівля здійснюється на виконання «Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік», яку було прийнято на сесії депутатами Тернопільської міської ради. Вартість закупівлі – 24 млн грн, однак підприємства можуть запропонувати меншу ціну. Крок пониження у цьому тендері складає 120 тис. грн.

Згідно з технічними характеристиками сам дрон повинен важити не більше ніж 600 грамів, нести на собі вантаж вагою від 1 кг. Тривалість польоту – 12-30 хвилин. Товар має бути укомплектований паспортом та інструкцією з експлуатування щодо його використання українською мовою. Також постачальник має гарантувати якість товару. Дрони повинні бути випущені в 2022-2023 роках.

Додамо, що у Тернополі діє «Реєстр переданої допомоги від Тернопільської міської ради Збройним силам України». Його спеціально розробили спеціалісти міської ради для того, щоб усі бажаючі могли ознайомитись скільки допомоги передала міська влада для військових. Знайти такий реєстр можна на сайті Тернопільської міської ради у розділі «Е-сервіси».