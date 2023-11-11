Пенсіонерки з Прикарпаття та Києва придбали два дрони для ЗСУ

Дві пенсіонерки з Івано-Франківщини та Києва придбали дрони-камікадзе для 10 гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Про це повідомили на Facebook-сторінці Рожнятівської селищної ради у п’ятницю, 10 листопада.

Два дрони-камікадзе для Збройних сил України придбали Людмила Скубрієва з Рожнятова Івано-Франківської області та її тітка з Києва Галина Гіль. Гроші на них 66-річна та 83-річна жінки назбирали зі своїх пенсій – майже по 20 тис. грн кожна.

Як повідомили у виданні «Галицький кореспондент», брат рожнятівчанки Леонід також воював на фронті, але після поранення є обмежено придатним: в його тілі залишилися осколки. Жінка, порадившись з ним, вирішила купити дрони.

«Хтось воює на фронті, а ми повинні бути надійним тилом для військових в тилу. Вірю, що ці дрони допоможуть зберегти життя нашим хлопцям і зможуть нищити техніку ворога», – розповіла Людмила Скубрієва виданню «Галицький кореспондент».

Дрони вже в дорозі до 10 ОГШБ «Едельвейс».

Нагадаємо, 9-річний львів’янин Юрій Напора понад рік разом з батьком їздить містами Львівщини із вуличними концертами та збирає гроші на допомогу ЗСУ. Станом на липень 2023 року Юрій Напора зібрав понад 2,5 млн гривень для українських захисників. За ці гроші купували квадрокоптери, тепловізори, амуніцію, запчастини тощо.