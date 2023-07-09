Юрій Напора вже понад рік вуличними концертами збирає гроші на ЗСУ

Дев’ятирічний львів’янин Юрій Напора вуличними концертами зібрав вже понад 2,5 млн грн для українських захисників. У суботу, 8 липня, Юрій співав у Самборі.

Як розповіли у Самбірській міськраді, мешканці та гості міста слухали пісні у виконанні Юрчика Напори та долучилися до допомоги. Зібрані понад 26 тис. грн підуть на придбання тепловізора для Юрія Годомського – воїна 82-ї десантно-штурмової бригади.

Вже понад рік Юрій Напора разом з батьком їздить містами Львівщини та збирає кошти на допомогу ЗСУ. «Одного разу Юрчик почув історію хлопця з Чернігова, який передав велику суму на допомогу нашій армії. Не пригадаю зараз його імені. Син надихнувся і попросив допомогти йому з такою ж діяльністю. Ось так усе і почалося», – розповідає батько хлопця.

Юрій Напора співав на благодійність у Самборі (фото Самбірської міськради)

За весь час Юрій Напора зібрав понад 2,5 млн гривень для українських захисників. За ці гроші купували квадракоптери і тепловізори, амуніцію, запчастини і ще багато усього. Волонтери співпрацюють з організацією, керівником якої є капелан Михайло Греділь.

Юрій розповідає, що йому дуже подобається те, що він робить. Хлопець є учасником хору «Дударик». А у вільний від школи і інших занять час співає задля перемоги. Батько акомпонує йому на синтезаторі. Разом обирають репертуар, майже усі пісні з воєнною тематикою.

За волонтерську діяльність у грудні минулого року Юрій Напора отримав відзнаку Міноборони.