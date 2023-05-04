Крайні зібрані 18 900 грн хлопець передав на закупівлю планшетів для однієї з військових бригад

Дванадцятирічний Олександр Костецький на потреби воїнів ЗСУ передав близько 60 тис. грн. Хлопець збирав кошти, виконуючи на вулиці пісні під гітару, а допомагав йому у цьому його молодший брат.

Семикласник із села Драчинці Мамаївської громади щовихідних приїжджав у центр Чернівців і по кілька годин грав на гітарі і співав українських пісень. Допомагали йому в цього його батьки та молодший брат – Йордан. Про волонтерство хлопця розповіли в Чернівецькій обласній раді.

Після кожного виступу Олександр кошти передає волонтерам

«Сашкові не бракує сміливості співати перед публікою, адже він також навчається у музичній школі грі на гітарі та відвідує танцювальний гурток. Вони з братиком розповідають, що люди охоче наповнюють їхню волонтерську скриньку, а часом зупиняються і військові, щоб пригостити дітей солодощами», – повідомили в Чернівецькій обласній раді.

Хлопець розповів, що після кожного такого виступу зібрані кошти він передавав дорослим волонтерам. Останнього разу Олександр Костецький заніс до волонтерського штабу 18 900 гривень. Гроші передали на закупівлю планшетів для потреб однієї з бригад ЗСУ.