Завдяки пристрою та монітору військові можуть бачити дорогу, їдучи у повній темряві

У містечку Корець на Рівненщині радіомеханік виготовляє прилади нічного бачення для автомобілів військових. Завдяки цим пристроям військовослужбовці можуть їхати у темряві без ввімкнених фар. Наразі чоловік передав вже десять подібних комплексів, військові, за його словами, задоволені.

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, радіомеханік Віктор Стасюк мешкає у містечку Корець. Військовим він допомагає з 2014 року. Після 24 лютого Віктор Стасюк виготовляв павербанки з використаних електронних сигарет, з акумуляторів від ноутбуків, майстрував буржуйки, робив ліхтарі. А коли дізнався, що захисники потребують приладів нічного бачення, взявся за них.

«Хлопці на передовій їздять на завдання і в темну пору доби. Це доволі складно. Адже увімкнути фари, щоб освітити дорогу, не можуть, бо це небезпечно, їх помітять здалеку. Тому потрібен інший спосіб. А ось прилад нічного бачення дозволяє їхати в темряві. Звичайно, не на великій швидкості, але дорогу при цьому видно», – пояснює Віктор Стасюк.

Для виготовлення приладів чоловік використовує автомобільні монітори, аналогові камери та акумуляторні батареї. Як саме пристрій нічного бачення допомагає військовим орієнтуватись під час поїздок у темряві, продемонстровано на відео, яке опублікував голова ОВА.

Перші десять виробів вже передали на фронт. Військові, за словами Віктора Стасюка, наразі задоволені. Тож наразі майстер працює над новою партією, яку також збирається передати на передову.