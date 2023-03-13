За минулий місяць волонтери передали військовим понад 200 пакетів з сухими супами

Волонтерка з Рівненщини Марія Ярославська передає на фронт сухі борщі. Рецепт їй допоміг підібрати знайомий кухар-технолог, який наразі воює на фронті. Одного пакунку з сушеними інгредієнтами вистачає для приготування трилітрової каструлі борщу.

Як повідомляє прес-служба Рівненської військової адміністрації, за минулий місяць жінка разом з іншими волонтерками, які їй допомагають, передала на передову понад 200 пакетів з інгредієнтами для супів.

«Для мене було тяжко, що люди йдуть воювати, мої рідні дядьки воюють, а я нічого зробити не можу. Я не могла просто перерахувати гроші, бо здавалося, що це завжди встигну зробити. Тож із першого дня думала, чим можу зайнятися. І якось одного ранку, коли прокинулася, сказала чоловіку, що буду готувати сухі борщі. Він спочатку здивувався, це я прочитала у його погляді, але вже увечері придбав для мене сушарку і приніс її додому», – розповіла жінка.

Підібрати правильну рецептуру жінці допоміг її знайомий кухар-технолог, який воював у складі ЗСУ. Зазначається, що у пакетику є необхідні для борщу інгредієнти, окрім картоплі, бо її неможливо висушити. Що ж до м'яса, то тепер разом з наборами передають також ковбаски або ж сушене м'ясо. Достатньо розвести вміст пакета у окропі – і борщ готовий.

Найголовніше, каже Марія, це те, що їхні супи споживають військові в польових умовах. Кажуть, що це зручно та швидко.

«Нещодавно мій дядько надсилав фотографії з підписом: «Варю». І мені було надзвичайно приємно. Також військові діляться сухими першими стравами з людьми, які залишилися проживати на прифронтових територіях, і у них немає що їсти. Намагаюся у передачі для наших бійців більше пакувати сухий український борщ, бо це те, що точно зробить їх ситими», – зазначає жінка.

Окрім борщу, вона також передає й інші інгредієнти для різних супів, наприклад, з грибами та гречкою, макаронами, шпинатом та кус-кусом, а також набори для супу харчо з рисом і томатами.