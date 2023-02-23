Польський волонтер віз у велопричепі ліхтарики вага яких склала 25 кг

Мандрівник та волонтер з Польщі Павел Адамєц привіз для львівських школярів 500 ліхтариків. Волонтер понад добу їхав до Львова велосипедом, а ліхтарики та батарейки до них, були у велопричепі, повідомила прес-служба ЛМР у четвер, 23 лютого.

Своєю велоподорожжю Павел підтримав акцію зі збору ліхтариків, яка триває у Польщі вже два місяці – «Світло для України».

«Я лише можу уявити, що переживають діти, які сидять у темряві, ховаючись від жахів війни. З ліхтариком вони зможуть почитати книжку, піти в іншу кімнату чи просто побавитися. Один маленький ліхтарик – це одна усмішка дитини, яка зі світлом почуватиметься трохи безпечніше», – поділився Павел Адамєц.

Акцію зі збору ліхтариків для українських дітей започаткували ще наприкінці минулого року у Варшаві. Вже зібрано 250 тис. одиниць. Першу партію ліхтариків волонтер вже раніше передав дітям Донеччини. А партію для Львова Павєл вирішив привезти самотужки на велосипеді. Дорога зайняла 26 годин.

До слова, збір ліхтариків для українських дітей в межах акції «Світло для України» триває ще досі. В планах волонтерів Польщі зібрати 4,5 млн ліхтариків, аби кожна дитина в Україні отримала своє світло.