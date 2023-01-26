Речі можна купити, гроші підуть на благодійність

У Львові почали виготовляти інтер’єрні речі з ящиків з-під набоїв. Проект «GIT: Be brave» реалізовують волонтери. Гроші з продажу перекажуть на допомогу військовим.

Першу партію ящиків та гільз доставив з фронту військовий з позивним GIT, якому й належить ідея проекту. Майстри роблять з ящиків для снарядів та гільз столики, скрині чи інші речі інтер’єру. Від лютого до команди долучиться коваль, який перетворюватиме відстріляні гільзи на стільчики та табуретки. Як зазначила керівниця проекту Наталія Кузьма​, вони планують перетворити гільзу на музичний інструмент.

«Кожна інтер’єрна річ бренду GIT – витвір мистецтва, бо це ручна робота, все в єдиному екземплярі, апсайклінг (друге життя речей), вінтаж (деяким ящикам вже 60 років), річ з характером, бо бачила війну зблизька (майстри компанії Florentes Lviv залишили автентичні записи на ящиках)», – пояснюють концепцію проекту його ідейники.

Вироби можна переглянути на сторінці в Інстаграмі, де їх виставляють на аукціон. Також можна робити індивідуальні замовлення.

Гроші від продажу будуть скеровані на допомогу військовим.