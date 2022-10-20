Катерина Уварова займається апсайклінгом банерів та гільз

Харківська дизайнерка переїхала до Львова і перевезла свій бізнес, який підтримує культуру усвідомленого споживання. Вже використані рекламні банери вона переробляє на мистецькі і практичні речі. Нові воєнні реалії спонукали додати нового напрямку її бізнесу: тепер Катерина Уварова надає іншого застосування ще й використаним гільзам. ZAXID.NET поспілкувався з Катериною про мистецтво, екологічно та соціально відповідальний бізнес, які поєднує її бренд 3,14BAN.

Катерина Уварова вдруге втікає від війни. Спершу у 2014 році їй довелося виїхати з рідної Макіївки. Дівчина спершу жила у Бердянську, згодом освоїлася в Харкові, запустила креативний бізнес. А коли ворожі снаряди зруйнували майстерню, переїхала до Львова. До основного виду діяльності – апсайклінгу (переробки) використаних банерів на практичні аксесуари – додала новий. Вона перетворює відстріляні гільзи на мистецькі речі, а кошти з продажу переказує на благодійність. Зараз мисткиня збирає кошти на новий верстат, який їй потрібний для виробництва своєї продукції.

Екомистецтво

Апсайклінг – це творча переробка використаних речей і створення з них нових, вже з іншою практичною або естетичною цінністю. Катерина Уварова виготовляє аксесуари та мерч із використаних рекламних банерів. Це шопери, поясні сумки, гаманці, чохли для ноутбуків.

Бренд 3,14BAN, який вона започаткувала 2019 року у Харкові, був успішний. Продукцію радо замовляли як великі корпорації, так і роздрібні магазини. Серед клієнтів Катерини – Coca-Cola, Місія ООН з прав людини, KyivPride, IT компанії, які приділяють увагу екологічній культурі у своїй корпоративній політиці. Зі своїх банерів вони просять пошити шопери для сувенірів.

Продукція, пошита з використаних рекламних банерів (фото бренду 3,14BAN)

«Раніше я ніяк не була пов’язана з цією сферою. За освітою я соціологиня. Тема апсайклінгу, креативної переробки речей мені стала цікавою у 2019 році. Кожна річ стає унікальною, це креативний, єдиний екземпляр, який отримує покупець», – пояснює Катерина.

Двічі переселенка

До війни продукцію бренду 3,14BAN було представлено у шести містах України. Але російські снаряди зруйнували майстерню і обладнання. Тому довело виїжджати з міста.

«Завалився дах, з приміщення лишились уламки, зруйновані швейні машинки. Швачка залишилася у Харкові, працює в новій майстерні на орендованому обладнанні. Я спершу поїхала в Німеччину до знайомих, а у серпні переїхала до Львова», – згадує Катерина Уварова.

Команда бренду 3,14BAN – фінансистка, швея та засновниця (фото надане Катериною Уваровою)

Дія. Бізнес Ужгород допомогли Катерині перевезти «Новою поштою» з Харкова офісне обладнання. За програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» у Львові їй надали приміщення для офісу. Інші партнери допомогли з меблями.

Воєнне мистецтво

Після чергового переїзду в бізнесі Катерини додалися нові, воєнні напрямки. Перетворення гільз на творчість стало додатковою лінією проекту. Із малокаліберних гільз бренд робить брелоки, із гільз від артилерійських снарядів – мистецькі об’єкти. Кошти від продажу цих речей Катерина передає на благодійність.

«Це більше соціальний проект, бо прибуток йде на фонд відбудови музею Сковороди на Харківщині. Якщо назбираємо достатню суму, можемо збирати і на інші проекти, постраждалі музеї», – пояснює майстриня.

Від початку війни Катерина додала новий напрямок своєму бізнесу для благодійності (фото Юрія Дячишина)

Катерина Уварова дуже хоче повернутися додому у Харків, мріє відвідати дідуся з бабусею у Макіївці, яких не бачила від початку війни, і своєю творчістю робить свій внесок для перемоги і збереження пам’яті.

«Ми ніколи не забудемо, якою ціною були звільнені українські міста та села. Не забудемо наших воїнів. Проект створений командою Пібан, щоб зберегти пам’ять війни. Нескінченну кількість відпрацьованих снарядів, гільз знаходять зараз на території вже звільнених українських міст та сіл. Це пам’ять, яку ми відтворюємо в різноманітні витвори – картини, предмети інтер’єру та інше. Кошти з проданих товарів перераховуються на рахунок фонду музею Сковороди для його відбудови. У вас є можливість приєднатись та бути частиною процесу великих подій», – так пояснює концепцію нового напрямку своєї творчості команда бренду.

Через складну логістику, коли офіс працює у Львові, майстриня – у Харкові, а замовлення надходять з різних міст України, Катерина Уварова шукає швей у Львові, які зможуть допомагати бренду шити продукцію як фрілансери. Також для втілення ідеї нового напрямку Катерина збирає кошти на гравірувальний верстат, потрібний для створення аксесуарів із гільз. У цьому їй допомагає проект Keep Going, який надає матеріальну підтримку українцям, що наближають перемогу.