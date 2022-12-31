Вартість зенітних комплексів – 3,5 млн доларів

Чеські волонтери придбають для ЗСУ 15 мобільних зенітних комплексів Viktor. У рамках ініціативи «Подарунок Путіну» їм вдалося зібрати 90 млн крон (3,5 млн доларів).

Як повідомили волонтери, зенітні комплекси мають надійти до України впродовж лютого наступного року.

«Вони здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від ударів безпілотників-смертників», – розповів співавтор проекту Мартін Ондрачек.

Ці мобільні зенітні комплекси цікаві тим, що мають чудову систему нічного бачення, пише «Мілітарний». Їх збирають на заводі чеської компанії Excalibur Army.

Мобільний зенітний комплекс Viktor заснований на моделі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та вантажним відсіком ззаду. На машину монтують спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5-мм. Боєкомплект модуля – 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі.

Із цією новою машиною Excalibur Army пропонує дешеву зенітну артилерійську систему, яку можна використовувати для знищення повітряних загроз, таких як безпілотники.

Заявлено, що ефективна дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Зброя оснащена денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення вогню прямим наведенням за наземними цілями.

Додамо, що чеська компанія Excalibur Army також відновлює та модернізує для України танки Т-72.