Волонтери відбудували частину пошкоджених будинків у селі Олександрівка на Херсонщині

Більше сотні волонтерів з Рівненщини допомогли відбудувати частину пошкоджених будинків у селі Олександрівка на Херсонщині. Після початку повномасштабного вторгнення Росії це село зазнало значних руйнувань. За тиждень мешканці Рівненщини відновили 29 приміщень, а вже незабаром вони планують новий виїзд, аби відремонтувати решту будівель.

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, всього на пропозицію допомогти відбудувати село відгукнулись 110 мешканців Рокитнівської та Сарненської громад. Волонтери поїхали зі своєю кухнею, відвезли декілька вантажівок матеріалів. Жінки переважно готували їжу для працівників, а чоловіки відбудовували приміщення.

За тиждень вдалося відновити 29 приміщень для військових, медиків, багатодітних сімей та вчителів у селі Олександрівка. Волонтери також опублікували фото до і після ремонту, аби продемонструвати результат роботи.

«Зробили і спільну вечерю. В казані наварили 120 літрів плову, співали пісень і просто розмовляли. Наш волонтер Володимир Бричка розповідає, що люди із сльозами на очах дякували, що тепер мають дах над головою», – йдеться у повідомленні.

В середині березня волонтери планують зробити другий виїзд. Наразі збирають у матеріали та гроші для придбання необхідних речей.

Додамо, що подібні ініціативи зараз впроваджують щодо багатьох постраждалих внаслідок війни населених пунктів. До прикладу, нещодавно Львівська міськрада допомогла відновити пошкоджену п'ятиповерхівку в Гостомелі.