Лінію інженерно-фортифікаційних споруд облаштовують на кордоні з Білоруссю

На Рівненщині мешканці північних районів допомагають військовим рити окопи. Йдеться про мешканців Вараського та Сарненського районів області. За словами голови Рівненської військової адміністрації Віталія Коваля, серед них є ті, які працюють постійно, навіть у вихідні дні.

«На півночі активно будуємо інженерні та фортифікаційні споруди. Лише в один з днів прийшло понад 150 добровольців. Є і ті, хто працює постійно, навіть в святкові дні. Пріоритет на 2023 рік – перемога у війні та безпека жителів Рівненщини», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що напередодні Володимир Зеленський провів у Львові координаційну нараду щодо захисту північних областей України. Зокрема, говорили про роботу із будівництва протитанкових ровів та фортифікаційних споруд на прикордонних із Білоруссю територіях, про тренування військовослужбовців та готовність місцевого населення до супротиву. За його словами, потрібно бути готовими до різних сценаріїв.

«Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях», – зазначив президент.