Мешканців північних регіонів Волині, які межують з Білоруссю, просять пересуватись лише головними дорогами у межах п'ятикілометрової прикордонної смуги. Водіям заборонено з'їжджати на узбіччя, а також їздити польовими чи лісовими дорогами. Обмеження пов'язані з тим, що раніше вибухотехніки замінували ділянку вздовж кордону.

До мешканців прикордонних регіонів Волині звернулась прес-служба 100 окремої бригади територіальної оборони. «Закликаємо жителів Волинської області бути вкрай уважними та обережними при відвідуванні п’ятикілометрової смуги вздовж кордону з Республікою Білорусь! Аби зробити північні державні рубежі України ще неприступнішими, фахівцями інженерно-саперних підрозділів нашої бригади вздовж кордону вибудовано систему мінно-вибухових загороджень», – йдеться у повідомленні.

Дозволено пересуватися тільки головними дорогами, які ведуть до населених пунктів у п’ятикілометровій прикордонній смузі. Власникам авто-, мото-, велотранспорту, а також власникам гужових підвод заборонено з’їжджати на узбіччя, а також користуватися польовими та лісовими дорогами.

Додамо, що раніше заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук повідомляв, що мешканцям громади заборонено наближатись до кордону ближче, аніж на два кілометри. Крім того, людей також просять не наближатись до ділянок з написами «міни».

Ділянки біля кордону залишатимуться замінованими до кінця воєнного стану. Після остаточної перемоги спеціалісти проведуть розмінування, і вже тоді людям дозволять безперешкодно пересуватись цими територіями.