Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) продовжують вважати, що вторгнення білоруських військ в Україну малоймовірне попри протилежні дані з боку українських спецслужб.

Як йдеться у звіті, оприлюдненому ISW уранці 21 листопада, попри заяви Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо імовірних фальшивих атак з боку російських спецслужб на об'єкти критичної інфраструктури Білорусі, щоб змусити білоруську армію вступити у війну в Україні, аналітики вважають малоймовірним такий розвиток подій.

У ISW також вважають, на бойові дії впливає погіршення погодних умов. Крім того, російське військове керівництво продовжує мобілізаційні заходи на тлі повідомлень про тривалий опір і погані умови.

До слова, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія утримує підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської області та готує провокації на кордоні зі сторони РФ та Білорусі. Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Росіяни ж хочуть прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні, а також створити необхідну для РФ суспільну думку в білоруському суспільстві.