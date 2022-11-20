Росія утримує підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської області та готує провокації на кордоні зі сторони РФ та Білорусі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за неділю, 20 листопада.

За даними Генштабу, Росія готує спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп з території РФ та Білорусі.

«У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Російської Федерації та Республіки Білорусь», – ідеться в повідомленні.

Крім цього, росіяни продовжують провокації на Слобожанщині, у прикордонних районах Бєлгородської області, росіяни продовжують провокації. Зокрема, обстріляли з міномета село Стариця у Харківській області.