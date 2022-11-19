У Херсонській області росіяни обстріляли гуманітарний пункт, де роздавали хліб. Унаслідок обстрілу п’ятеро людей отримали поранення. Також унаслідок наїзду на ворожу міну загинула одна людина.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, 19 листопада росіяни обстріляли гуманітарний пункт в Білозерці на Херсонщині.

«Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб», – повідомив він.

Кирило Тимошенко додав, що напередодні на Херсонщині, між Бериславом та Зміївкою, автомобіль наїхав на ворожу міну. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна – отримала травми.

Зазначимо, що під час відступу окупанти масово замінували територію Херсонської області, тож мешканців деокупованих районів закликають бути обережними та не пересуватися тими шляхами, які ще не перевірили сапери.