У Херсоні виявили ще одну катівню російських окупантів
Під час стабілізаційних заходів у визволеному Херсоні правоохоронці виявили чергову катівню російських загарбників. Про це повідомили в Службі безпеки України.
«Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Херсонців допитували та жорстоко катували», – зазначили в СБУ.
Під час огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.
Проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів для документування всіх злочинів загарбників, встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.
Зазначимо, що українські правоохоронці регулярно повідомляють про виявлення в деокупованих населених пунктах місць, де російські військові незаконно утримували та катували місцевих жителів під час окупації. Зокрема, катівню виявили раніше у звільненій Снігурівці на Миколаївщині.
Росія заперечує причетність своїх військових до воєнних злочинів.