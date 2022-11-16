Під час огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур

Під час стабілізаційних заходів у визволеному Херсоні правоохоронці виявили чергову катівню російських загарбників. Про це повідомили в Службі безпеки України.

«Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Херсонців допитували та жорстоко катували», – зазначили в СБУ.

Під час огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.

Проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів для документування всіх злочинів загарбників, встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.

Зазначимо, що українські правоохоронці регулярно повідомляють про виявлення в деокупованих населених пунктах місць, де російські військові незаконно утримували та катували місцевих жителів під час окупації. Зокрема, катівню виявили раніше у звільненій Снігурівці на Миколаївщині.

Росія заперечує причетність своїх військових до воєнних злочинів.