Рештки тіл мають ознаки катування

У селах деокупованої Херсонщини правоохоронці виявили рештки тіл цивільних. Тіла трьох закатованих мешканців одного з сіл виявили у погребі.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, під час огляду місцевості у селищі в Бериславському районі Херсонської області у погребі знайшли рештки тіл людей. Попередньо, тіла належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час російської окупації регіону.

«При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці направили рештки тіл на експертизи, в тому числі й на ДНК. Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

Нагадаємо, за минулу добу, 10 листопада, сили оборони звільнили шість населених пунктів, а 11 листопада українська армія ввійшла у Херсон.