Збройні сили України за останню добу деокупували 12 населених пунктів на двох напрямках, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Водночас він не підтвердив відхід росіян з правобережжя Херсонщини.

«Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі – 157 кв км», – написав він у Telegram у четвер, 10 листопада.

Водночас Залужний не підтвердив інформацію російського командування про відступ їхніх військ з правобережної Херсонщини і, зокрема, з Херсона. Водночас головнокомандувач констатував, що на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника, тим самим не залишивши ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі.

«Наразі ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану», – наголосив Залужний.

Нагадаємо, 10 листопада ЗСУ звільнили Снігурівку, яка перебувала під російською окупацією з 19 березня.