Українські військові в деокупованій Снігурівці Миколаївської області, 10 листопада 2022

Бійці Збройних сил України звільнили від російських загарбників місто Снігурівка у Миколаївській області. Місто звільнили бійці 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ.

На опублікованому відео в соцмережах видно, як місцеві жителі зустрічають українських воїнів оплесками і вдячними вигуками.

«Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні!» – каже на відео один з військовослужбовців.

Снігурівка розташована в Миколаївській області, на межі з Херсонщиною. До війни там проживали 12 тис. людей.

Як пише Bihus.info, перший обстріл Снігурівки стався 25 лютого. За повідомленням Снігурівської ОТГ, ворожі гелікоптери обстріляли позиції українських захисників, четверо з яких зазнали поранень. Тоді півміста лишилось знеструмленим, а місцеві утворили черги з охочих записатися в тероборону, здати кров і принести речі першої необхідності та продукти.

Втім, окупанти дуже швидко просувалися півднем. Коли росіяни захопили Херсон, у Снігурівці заглушили окремі мобільні мережі, зате почали транслювати російські канали. З допомогою соцмереж українська влада намагалася повідомляти про повітряну тривогу, переміщення техніки окупантів та роздачу гуманітарки.

14 березня російська авіація завдала удару по місту. За даними обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій, 30 будинків зазнали руйнувань, 11 – знищені повністю. Керівництво громади повідомило про загибель двох людей, десятеро отримали поранення (троє цивільних і семеро військових).

Вранці 19 березня окупанти накрили Снігурівку з реактивних систем залпового вогню «Град» та зайшли в місто. Розпочалася окупація.

У населеному пункті розбомблені житлові квартали, пошкоджені три навчальні заклади, заводи.