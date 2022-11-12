Росіяни займались беззаконням та жахливими катуваннями у зруйнованій будівлі відділу поліції

Російські окупанти облаштували катівню у будівлі відділу поліції у Снігурівці Миколаївської області. Про це повідомила поліція Миколаївщини після звільнення Снігурівки.

Будівля відділу поліції зруйнована вщент.

«За наявною інформацією, орки там займались беззаконням та жахливими катуваннями», – розповіли правоохоронці.

Зазначається, що робота поліцейських у Снігурівському районі в найкоротші дні буде відновлена.

За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, російські солдати в Снігурівці «займались беззаконням та жахливими катуваннями» у зруйнованій будівлі відділу поліції.

«Попереду багато роботи — як по встановленню закону та притягнення кожного винного до відповідальності, так і до відбудови зруйнованих будівель!» — висловився начальник ГУ Нацполіції Сергій Шайхет.

Нагадаємо, 10 листопада українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Місто перебувало під російською окупацією з 19 березня.