Поліція показала катівню, влаштовану окупантами у Снігурівці
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Російські окупанти облаштували катівню у будівлі відділу поліції у Снігурівці Миколаївської області. Про це повідомила поліція Миколаївщини після звільнення Снігурівки.
Будівля відділу поліції зруйнована вщент.
«За наявною інформацією, орки там займались беззаконням та жахливими катуваннями», – розповіли правоохоронці.
Зазначається, що робота поліцейських у Снігурівському районі в найкоротші дні буде відновлена.
За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, російські солдати в Снігурівці «займались беззаконням та жахливими катуваннями» у зруйнованій будівлі відділу поліції.
«Попереду багато роботи — як по встановленню закону та притягнення кожного винного до відповідальності, так і до відбудови зруйнованих будівель!» — висловився начальник ГУ Нацполіції Сергій Шайхет.
Нагадаємо, 10 листопада українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Місто перебувало під російською окупацією з 19 березня.