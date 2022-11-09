Диверсантів затримали в Сумській області

Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила диверсійно-розвідувальну групу, яка готувала диверсії на Сумщині та збирала дані про командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) з метою його фізичного знищення.

За інформацією СБУ, диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ у Києві та прикордонних районах на півночі.

«Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників і знищення їхнього озброєння та військової техніки», – йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, групу сформував співробітник Федеральної служби безпеки Росії. До неї увійшов завербований росіянами житель Сумщини, який завербував ще одного місцевого жителя.

Правоохоронці затримали диверсантів, коли вони забирали зброю зі схованки на Сумщині. Там же виявили дві протитанкові міни ТМ-62М з підривачами, дві бойові гранати РГО із запалами та автомат Калашникова.

У домівках фігурантів цієї справи правоохоронці вилучили комп’ютери та мобільні телефони. Затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану та несанкціонованому поширенні інформації про українські війська.