СБУ затримала за колабораціонізм фермера з Вишгородського району Київщини

У Київській області Служба безпеки України повідомила про підозру в колабораціонізмі фермеру, який підтримав російських загарбників з перших днів захоплення Вишгородського району. За повідомленням спецслужби, він постачав окупантам їжу та господарське обладнання, яке відбирав у селян.

«Зловмисником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району. На початку повномасштабного вторгнення він одним із перших підтримав загарбників, які захопили місцеві населені пункти», – сказано в повідомленні СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, щоб налагодити контакт з окупантами, колаборант постачав їм оптові партії продовольчих товарів зі своєї тваринницької ферми. Для транспортування продукції він відібрав в односельчанина вантажний автомобіль.У разі відмови віддати вантажівку, фермер погрожував потерпілому заявити на нього до місцевої окупаційної адміністрації.

«Крім того, «прикриваючись» своїми зв’язками з агресором, він примусово забирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили та інше господарське обладнання і передавав загарбникам», – додали правоохоронці.

Як наголошується в повідомленні СБУ, після втечі росіян фермер залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя. Але колаборанта затримали, задокументувавши перед цим його злочини.

Фермеру оголосили підозру в колабораціонізмі, а саме – в допомозі незаконним збройним формуванням чи окупаційним органам. Йому загрожує штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.