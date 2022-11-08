Затримали 33-річного мешканця Івано-Франківська у липні 2022 року

СБУ завершила розслідування щодо 33-річного мешканця Івано-Франківська, який працював на російські спецслужби. Чоловік передавав дані про розташування блокпостів, військових об’єктів і переміщення техніки росіянам. Як повідомляв ZAXID.NET, мешканця Івано-Франківська завербував одесит, який працював на ФСБ. Обоє агентів погодилися на співпрацю з росіянами за винагороду, гарантію безпеки та отримання високих посад у разі окупації. Зараз франківця судитимуть за державну зраду.

Як у вівторок, 8 листопада, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, затримали 33-річного місцевого мешканця влітку 2022 року. Чоловік збирав і передавав росіянам дані про переміщення техніки, розташування блокпостів, координати військових частин та інших об’єктів. Із представниками ФСБ спілкувався через месенджери.

«У липні 2022 року надавав росіянам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Завербований окупантами прикарпатець збирав дані щодо місць розташування центрів прийняття рішень, стратегічних військових об’єктів, блокпостів, підрозділів правоохоронних органів, військових частин, а також щодо переміщення та скупчення військової техніки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, затримали мешканця Івано-Франківська одночасно з його куратором з Одеси, який був резидентом ФСБ Росії та підшукував потенційну агентуру, готову стати інформаторами та коригувальниками вогню. Після затримання чоловіків СБУ повідомляла, що обоє фігурантів погодились на співпрацю з ФСБ та збирали дані про стратегічні військові об’єкти в різних регіонах. Росіян також цікавила інформація про розташування і діяльність військової адміністрації, СБУ та поліції. Як винагороду представники ФСБ пообіцяли забезпечити агенту особисту безпеку та дати високу посаду за окупаційної влади.

У прес-службі прокуратури уточнюють, що наразі справу за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ) направили до суду. Зараз 33-річний мешканець Франківська перебуває під вартою.