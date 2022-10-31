Зловмисниця підшукала квартиру, яку росіяни мали використовувати як свою конспіративну «базу»

За матеріалами СБУ до 15 років ув’язнення засуджено агентку спецслужб РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва. Про це повідомила прес-служба СБУ в понеділок, 31 жовтня.

У відомстві розповіли, що зловмисницю було затримано під час спецоперації української контррозвідки у травні цього року. Тим самим Служба безпеки зірвала ворожі плани щодо підривної діяльності у прифронтових районах півдня України.

«Встановлено, що для виконання завдання агресора вона спостерігала за місцями дислокації Сил оборони, у тому числі блокпостів та укріпрайонів міста. Таким чином вона готувала маршрути для прихованого «прориву» російських диверсантів на підконтрольну українській владі територію регіону», – йдеться у повідомленні.

Також зловмисниця підшукала квартиру, яку учасники ворожої групи мали використовувати як свою конспіративну «базу» для планування і підготовки подальших диверсій.

Для маскування злочинних дій ворожа жінка орендувала житло на власне ім’я, а гроші на це отримала від своїх російських «кураторів».

СБУ задокументувала «транзакцію» у розмірі 50 тис. грн, які зловмисниця отримала від росіян на власну банківську картку.

Крім того, встановлено особу «зв’язкового» ворожої поплічниці. Ним виявився її знайомий, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Херсоні. Саме через нього російські спецслужби вийшли на зрадницю і запропонували їй конфіденційне співробітництво.

Під час обшуків за місцем проживання російського агента правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з ворогом.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України і засудив до 15 років ув’язнення.