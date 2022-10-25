Блогери працювали з російськими пропагандистами і повідомляли ворогу про розташування українських військових

Служба безпеки України затримала в Миколаєві двох агентів російських спецслужб, які займались прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів та зливали дані про місця дислокації ЗСУ, а також видавали себе за блогерів.

Як повідомила прес-служба СБУ в вівторок, 25 жовтня, у своїх матеріалах затримані закликали до захоплення півдня України та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, яких після початку повномасштабної війни завербували російські спецслужби.

Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за «блогерів», які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині.

«У результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили «зв’язкових» російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства кремля «РИА Новости». Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їх підготовки і передачі до Москви», – повідомила СБУ.

За інформацією української спецслужби, ще одним завданням зловмисників був збір розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду. Крім того, вони «зливали» агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру. Для збору інформації здійснювали візуальне спостереження за об’єктами, а потім передавали інформацію до Росії через анонімні Телеграм-канали у вигляді медіафайлів з текстовим описом.

Завербованим жителям Миколаєва вже повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Суд уже взяв їх під варту.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві за державну зраду затримали директора комунального підприємства. Це відбулося під час наради в міського голови.