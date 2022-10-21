Спецпризначенці СБУ затримали зрадника безпосередньо в міськраді

Контррозвідка СБУ знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва. Зрадника затримали 21 жовтня просто під час наради у мера.

Ним виявився начальник комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак. Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді.

Як розповіли у відомстві, одним завдань зрадника було організувати потужну агентурну групу російських спецслужб.

«Зловмисник «здавав» ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ», – повідомили в СБУ та оприлюднили кадри затримання.

Іншим завданням колаборанта було «інформувати» агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

«Чиновник намагався залучити до розвіддіяльності ще чотирьох осіб з прокремлівськими поглядами. СБУ встановила особу представника спецслужб РФ, який координував їхню діяльність з території тимчасово окупованого Херсону», – повідомили у відомстві.

Додамо, що згідно з відкритими даними, директором КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» є Олександр Сагайдак.