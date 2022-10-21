Колаборанта викрили після деокупації району

Співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який допомагав окупантам втікати лісами від контрнаступу ЗСУ на Донеччині. Про це повідомила прес-служба відомства у п’ятницю, 21 жовтня.

Як розповіли у відомстві, він «здавав» ворогу місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації території Лиманської громади.

«Крім того, ворожий поплічник показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Такі домоволодіння загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них особовий склад і маскували у дворах військову техніку», – йдеться у повідомленні.

Під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині зловмисник допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими стежками. Потім він намагався переховуватись від правосуддя.

Проте співробітники СБУ одразу викрили його після деокупації району. За даними слідства, затриманим є мешканець селища Старий Караван.

Отриману від нього інформацію агресори використовували для масових репресій проти місцевих жителів. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру.

Як розповіли в прокуратурі, мешканець селища Старий Караван, достовірно знаючи про громадян, які евакуювалися з селища, повідомляв військовим РФ про покинуті житлові будинки. Потім в них заселялись окупанти.

Окрім цього, підозрюваний вказував на проукраїнські налаштованих місцевих мешканців. Надалі стосовно них проводили «фільтраційні заходи», щоб протидіяти діяльності розвідувальних груп, які сприяють військовослужбовцям Збройних Сил України в боротьбі проти армії країни-агресора. Від доносів єгеря постраждали близько 15 мирних громадян.