Зловмисників завербувала ФСБ на початку повномасштабного вторгнення

У донецькій області правоохоронці викрили двох російських агентів, які збирали розвіддані про підрозділи Сил оборони на Бахмутському напрямку. Про це у четвер, 20 жовтня, повідомили у Службі безпеки України.

Як розповіли у відомстві, до завдань агентури, серед іншого, входило виявлення позицій, на яких були розрахунки Сил оборони з протитанковими ракетними комплексами Javelin.

Крім того, вони збирали відомості про дислокацію українських військових і відслідковували їх переміщення, а також займалися іншою розвідувально-підривною діяльністю поблизу лінії фронту.

«Агресор використовував отримані відомості для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів за місцями розташування підрозділів ЗСУ. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – додали у СБУ.

З початком повномасштабного вторгнення РФ зловмисників завербувала ФСБ, з якою вони надалі контактували через своїх кураторів із терористичної організації «ДНР».