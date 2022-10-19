Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Чернігівській області російського агента. Він збирав розвіддані про дислокацію центрів управління ЗСУ та СБУ, координати місцевих органів влади та лікарень.

Як повідомила Служба безпеки України у середу, 19 жовтня, поплічник росіян також відстежував маршрути переміщення українських військ на території Чернігівщини. Зокрема, працівники СБУ задокументували факти збору агентом відомостей про розташування прикордонної застави та декількох блокпостів українських захисників поблизу держкордону.

Отриману інформацію росіяни планували використати для масованих повітряних ударів по держустановах та соціальних об’єктах.

«Затриманим є мешканець Сєвєродонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину й отримав статус внутрішньо переміщеної особи. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований спецслужбами РФ. У поле зору агресора потрапив через свою прокремлівську позицію і неодноразові висловлювання на підтримку збройної агресії РФ проти України. Втім, до виконання ворожих завдань зловмисник приступив уже після звільнення регіону», – повідомили в СБУ.

За вказівкою свого московського куратора він здійснював фотофіксацію українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах, а потім передавав росіянам відповідні матеріали через анонімні месенджери. За цю роботу він отримував від росіян гроші.

Під час обшуків правоохоронці виявили в нього мобільний телефон із доказами листування з російським куратором. Агентові вже повідомили про підозру й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.