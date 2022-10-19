Чоловік з власної ініціативи запропонував свою допомогу росіянам

Служба безпеки України затримала мешканця Бучі, який допомагав російським військовим під час окупації, а потім хотів «замаскувати» свої злочини, вступивши в добробат. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 19 жовтня.

У відомстві розповіли, що зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву.



«Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу РФ, після чого йому видали зброю, військову форму російського зразка та «інструкції» щодо подальших дій проти українських захисників», – розповіли в СБУ.



Встановлено, що, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців ТрО.



У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації.



«Колаборант залишився у звільненому місті, і намагаючись приховати свої злочини, вступив до лав добробуту. Надалі він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих. Проте СБУ своєчасно викрила зрадника», – йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.