60-річний колаборант прихистив у своєму будинку окупанта на Харківщині

На деокупованій території Харківщини знайшли зв'язківця підконтрольного Росії терористичного угруповання «ЛНР», якого переховував місцевий житель. Тепер обом загрожує кримінальна відповідальність, повідомив голова Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, під час перевірки деокупованих територій поліцейським розповіли, що житель селища Чкаловське Чугуївського району надав своє житло та одяг для переховування члену «ЛНР». Бойовика затримали та оголосили йому підозру в участі у не передбачених законом збройних формуваннях. За це зловмиснику загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Водночас мешканцю Харківщини оголосили підозру в Передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора. За це загрожує до 17 тис. грн штрафу або від трьох до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

начальник Головного управління поліції Харківщини Володимир Тимошко уточнив, що затриманому бойовику – 54 роки, він не встиг втекти з селища під час звільнення його від росіян. Чоловіку, який прихистив окупанта – 60 років.

Наприкінці лютого 2022 року Чкаловське окупували російські війська. 6 травня місцева влада тимчасово припинила свої повноваження, не бажаючи співпрацювати з окупаційною адміністрацією. 9 вересня ЗСУ звільнили Чкаловське під час балаклійського контрнаступу.