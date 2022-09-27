Зловмисника затримали на спробі передачі закритих відомостей російськими спецслужбам

Служба безпеки України затримала російського агента, який «наводив» удари дронів-камікадзе держави-терориста Росії по півдню Одеської області. Про це повідомила прес-служба відомства у вівторок, 27 вересня.

Як розповіли у відомстві, зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні, збираючи інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

Він встановлював точні координати блок-постів і об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

«Ці дані ворог планував використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе», – повідомили в СБУ.

За даними слідства, зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Він передавав окупантам розвіддані через анонімний Telegram-канал, у вигляді «фотозвіту» та позначок на електронній карті з детальним описом «спостережень».

Зловмисника затримали на спробі передачі закритих відомостей російськими спецслужбам. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру.

Як інформував ZAXID.NET, російські окупанти напередодні вдарили безпілотниками по військовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого почалася детонація боєприпасів. Влада евакуювала населення з території, де розташований уражений об’єкт, у безпечніші місця. Ще раніше росіяни вдарили такими безпілотниками по адміністративній будівлі в центрі Одеси і по припортовій будівлі в Одесі. Велику кількість цих дронів захисникам українського неба вдалося збити. Зокрема, сьогодні вранці сили ППО вранці збили ще три іранські дрони-камікадзе над Одещиною.