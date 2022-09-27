Іранський безпілотник з російським маркуванням

У вівторок, 27 вересня, протиповітряна оборона Військово-морських сил знищила три безпілотники-камікадзе Shahed-136, які були націлені на Одеську область, повідомили в командуванні Повітряних сил.

«27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе Shahed-136, які атакували Одещину», – йдеться у повідомленні.

Там додали, що військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.

Росія атакує південь і, зокрема, Одеську область, а також схід України іранськими безпілотниками щодня, починаючи з п’ятниці, 23 вересня. Речник повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що це свідчить про зміну тактики ворога: він намагається економити дорогі крилаті ракети, які коштують кілька мільйонів доларів, натомість завдає ударів порівняно дешевими безпілотниками-камікадзе.

У понеділок окупанти вдарили безпілотниками по військовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого почалася детонація боєприпасів. Влада евакуювала населення з території, де розташований уражений об’єкт, у безпечніші місця. Ще раніше росіяни вдарили такими безпілотниками по адміністративній будівлі в центрі Одеси і по припортовій будівлі в Одесі. Велику кількість цих дронів захисникам українського неба вдалося збити.