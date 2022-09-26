Російська армія дедалі частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому, що безпілотники зручніші для завдання ударів, розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Росія припинила активно використовувати свої високоточні ракети, які коштують мільйони доларів. Можливо, вона готує їх для завдання ударів по об’єктах критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Тому використовує значно дешевші іранські дрони-камікадзе, щоб завдавати ударів на великій дальності. Іранський дрон “Шахід-136” хоч і примітивний, але це зброя», – сказав Ігнат в ефірі телеканалу «Белсат», повідомило «Радіо Свобода».

За його словами, дрони іранського виробництва не мають високих тактико-технічних характеристик, однак для Повітряних сил ЗСУ їх використання армією РФ все одно стало викликом.

«Це новий виклик, для якого треба мати певний досвід. Усі методи зараз вивчаються для того, щоб ефективно відпрацьовувати по цих дронах», – наголосив Ігнат.

Загалом, за його словами, безпілотна військова авіація згодом буде займати «все більше місця у повітрі».

Раніше Ігнат називав іранські дрони-камікадзе, які купила Росія, «складними цілями». Про перше збиття такого дрона в Україні стало відомо 13 вересня. Тоді йшлося про Shahed 136. А 23 вересня захисники українського неба вперше збили ще одну модель іранських дронів-камікадзе – Mohajer-6.

Додамо, що саме з 23 вересня російські воєнні злочинці почали масово атакувати Україну іранськими дронами. Найбільше атак припало на Одещину, зокрема й на саму Одесу.

У відповідь на продаж Іраном Росії безпілотників Україна вислала посла Ірану.