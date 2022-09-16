Іранський безпілотник на виставці в Москві

У Військово-повітряних силах ЗСУ підтвердили використання росіянами іранських дронів, але зазначили, що їх доволі складно збивати. Про це у п’ятницю, 16 вересня, в ефірі телемарафону сказав речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Як пише «Бабель», він підтвердив, що росіяни використовують іранські дрони Shahed-136.

«Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна – щоб збивати саме такі цілі, потрібні додаткові системи. Крім того, потрібна знову ж таки пильність наших воїнів», – додав Ігнат.

11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть Росії «до кількох сотень дронів» і навчатиме російських військових користуватися ними. Росія хотіла отримати безпілотники для війни проти України на тлі значних втрат. Іран після цього заявив, що не продавав Росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України та виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

16 липня CNN повідомив, що російська делегація двічі відвідувала Іран для огляду ударних безпілотників Shahed-191 і Shahed-129, які здатні нести ракети. CNN опублікував супутниковий знімок, зроблений у день візиту росіян.

У серпні стало відомо, що Іран, попри свої заяви, таки продав Росії бойові безпілотники. Перший такий українські захисники збили 13 вересня на Харківщині.