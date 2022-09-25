Один ворожий дрон був збитий силами протиповітряної оборони

У неділю, 25 вересня, російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе. Близько 8:00 в Одеській міськраді повідомили, що, за інформацією Оперативного командування «Південь», ворог тричі влучив в адмінбудівлю в центрі міста.

«Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі», – зазначено у повідомленні Одеської міськради.

В ефірі телемарафону єдиних новин керівниця об’єднаного прес-центру ОК «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, що атака відбулася чотирма дронами. Один із них був збитий силами протиповітряної оборони, три влучили у будівлю просто у середмісті.

В повітряному командуванні «Південь» розповіли, що удар було завдано іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, один з яких було збито над морем силами та засобами ППО.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Відомо, що в 5:58 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. За інформацією «Суспільного», вибухи пролунали о 6:07, 6:28 та 6:58. Відбій тривоги оголосили о 7:20.

Нагадаємо, два дні тому росіяни також атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе.

Зазначимо, що в Одесі зокрема розташований штаб ОК «Південь».

За інформацією Генштабу, впродовж минулої доби від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ.