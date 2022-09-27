Прихильником агресорів виявився мешканець Сєвєродонецька, який переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця

На Черкащині Служба безпеки України викрила прихильника держави-терориста Росії, який планував приєднатися до бойового підрозділу «кадирівців» – бойовиків голови Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 27 вересня.

Як розповіли у відомстві, поплічник агресорів поширював прокремлівську пропаганду, виправдовував ворожі дії окупантів і планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат» (більше відомого як ОМОН) Росгвардії у Чеченській республіці.

Для цього він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання – проводити підривну діяльність на території регіону.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі сходу.

«Встановлено, що він часто висловлювався серед місцевих жителів на підтримку вторгнення РФ і виправдовував ракетні удари по українських містах та інші воєнні злочини загарбників», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ запобігли злочинним намірам фігуранта. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.