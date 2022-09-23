Під час обшуків у фігурантів вилучили обладнання та інші докази роботи на країну-агресорку

СБУ нейтралізувала угруповання львівських хакерів, яке «зламало» майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС. Хакери діяли в інтересах Росії – продавали отримані персональні дані українців та іноземців прокремлівським пропагандистам.

Як повідомили у п’ятницю, 23 вересня, в СБУ Львівщини, львівські хакери зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян. Цю конфіденційну інформацію вони продавали через анонімну платформу «Даркнет», а гроші отримували на заборонені в Україні електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney.

За попередніми даними СБУ, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали прибуток у розмірі майже 14 млн грн.

Хакери крали дані українців та іноземців країн ЄС і продавали їх російським пропагандистам

«Їхніми оптовими клієнтами були прокремлівські пропагандисти. Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових новин з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах. Також встановлено, що зламані акаунти використовували нібито від імені пересічних людей для поширення дезінформації щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ЄС», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, до складу угруповання входили декілька хакерів зі Львова. Спеціалізоване комп’ютерне обладнання вони встановили у своїх помешканнях, проникали до чужих акаунтів через шкідливе програмне забезпечення.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці виявили жорсткі магнітні диски з персональними даними громадян, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та флеш-накопичувачі з доказами незаконної діяльності.

Організатору угруповання повідомили про підозру за несанкціоновий збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 ККУ). Йому загрожує штраф або два роки позбавлення волі.