Хакери почали розповсюджувати серед українських користувачів інтернету небезпечний файл «Доповідь0507224.ppt», який містить зображення-мініатюру зі згадкою ОК «Південь» і призводить до викрадення інформації під час відкриття.

«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою “Доповідь0507224.ppt”. Файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування “Південь”», – сказано у повідомленні Держспецзв’язку, опублікованому в середу, 20 липня.

У ньому пояснюється, що відкриття документа призводить до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

Фахівці припускають, що кібератака спрямована на державні організації України.

Нагадаємо, ОК «Південь» розповідає про успіхи ЗСУ на південних напрямках на своїй сторінці у Facebook. Останнім часом на цих напрямках, а особливо на Херсонщині, російські загарбники втратили багато зброї і живої сили внаслідок влучних дій українських артилеристів.