Кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Повідомляється, що напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, «для власних деструктивних інформаційних операцій».

За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ:

до відеопотоку прямої трансляції;

до стрічки новин прямого ефіру;

до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

Зазначається, що завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися.

«Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни», – наголосили в СБУ.

Телемарафон «Єдині новини» – інформаційний телемарафон, який був запущений 24 лютого 2022 року з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну. З 26 лютого 2022 року українські телеканали та радіостанції об'єднались і запустили спільний інформаційний телемарафон. Кожна з груп веде мовлення проміжком часу 6 годин.