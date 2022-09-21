Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію російської агентурної групи, яка збирала інформацію про розташування об’єктів сил оборони та критичної інфраструктури у Києві.

«Особливу увагу зрадники приділяли місцям розташування українських військових підрозділів, у тому числі Національної гвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів», – йдеться у повідомленні СБУ, опублікованому в середу, 21 вересня.

Зібрані відомості агенти надсилали окупантам через анонімні Телеграм-канали. За кожен звіт загарбники перераховували своїм поплічникам грошову винагороду в розмірі 5 тис. грн. Для маскування розрахунків зловмисники використовували електронні криптовалютні обмінники й банківські картки, оформлені на підставних осіб.

За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входили четверо мешканців Києва. Для конспірації вони отримали оперативні псевдоніми, серед яких «Y», «Шаман» і «Нарік». Встановлено, що до розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкаської області.

«Зловмисники здійснювали фотофіксацію об’єктів, передаючи в Росію матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву впродовж підготовки до опалювального сезону», – зазначили правоохоронці.

Водночас СБУ стверджує, що її працівники спрацювали на випередження – своєчасно викрили, встановили місце перебування і затримали зрадників. Під час обшуків за місцями проживання ворожих агентів правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з російським куратором та банківські картки, на які агентура отримувала гроші з Росії.

Наразі слідчі СБУ повідомили трьом зловмисникам про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).