Заступник «мера» Бердянська Олег Бойко разом із дружиною був застрелений біля свого гаража

У тимчасово окупованому Бердянську вбили заступника «глави» так званої міської адміністрації з питань ЖКГ Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка керувала організацією псевдореферендуму про приєднання до Росії. Про це у п’ятницю, 16 вересня, повідомив «член» головної ради окупаційної Запорізької воєнно-цивільної адміністрації Бердянська Володимир Рогов.

«Біля свого гаража був убитий заступник глави воєнно-цивільної адміністрації міста Бердянськ з питань житлово-комунального господарства Олег Бойко та його дружина Людмила Бойко, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму», – йдеться в повідомленні Рогова.

За даними місцевих телеграм-каналів, Бойків застрелили з пістолета ПМ біля їхнього гаража у мікрорайоні Колонія.

До війни Олег Бойко був чинним депутатом Бердянської міської ради від партії «Опозиційна платформа – За життя» . У 2020 році він балотувався в мери Бердянської міськради. Після російського вторгнення навесні Олег Бойко почав співпрацювати з росіянами та здавав окупаційній владі учасників АТО.

Зазначимо, що наприкінці серпня в окупованому Бердянську підірвали автомобіль «заступника керівника ДАІ», а також машину так званого «коменданта міста».